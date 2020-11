Prawo do naprawy telefonu i tabletu coraz bliżej. Europarlamentarzyści są za

Konsumenci powinni mieć prawo do naprawy swoich telefonów, tabletów, laptopów i tzw. małej elektroniki w dowolnym profesjonalnym serwisie, nie tylko w tym zapewnionym przez producenta – zdecydowali europarlamentarzyści podczas środowego głosowania.

Raport zaleca Komisji Europejskiej opracowanie przepisów umożliwiających naprawę sprzętu elektronicznego w dowolnym serwisie. Za jego przyjęciem głosowało 395 europarlamentarzystów, przeciw było 94. To nie pierwsze przepisy tego typu - już za kilka miesięcy wejdzie w życie prawo do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego.

Autorzy raportu przekonują, że na producentów sprzętu elektronicznego należy nałożyć obowiązek przejrzystego informowania klientów o trwałości sprzętu oraz możliwości jego naprawy.

Badania wskazują, że większość (aż 77 proc.) użytkowników małej elektroniki z chęcią naprawiałaby już posiadane urządzenia, zamiast wymieniać je na nowe przy każdej większej usterce. Aby dać im taką możliwość, Komisja Europejska powinna zobowiązać producentów sprzętu do zapewnienia niezależnym serwisom części zamiennych, narzędzi oraz dokumentacji pozwalających na serwisowanie produkowanego przez nich sprzętu. Z tego wynika też konieczność takiego projektowania sprzętu elektronicznego, aby jego serwisowanie było możliwie proste i tanie.

Podobne przepisy w odniesieniu do sprzętu RTV AGD zaczną obowiązywać w całej Unii Europejskiej w 2021 r. Autorzy raportu wskazują, że powinny być one rozciągnięte także na telefony, tablety czy laptopy.

Prawo do naprawy sprzętu AGD

Już za kilka miesięcy, w kwietniu 2021 r., na terenie całej Unii Europejskiej wejdzie w życie prawo do naprawy urządzeń domowego użytku takich jak lodówki, pralki czy zmywarki. Dzięki niemu producenci będą zobowiązani do zapewnienia dostępności części zamiennych pozwalających na serwisowanie sprzętu przez 10 lat od jego wyprodukowania.

Rozwiązanie tego typu to nie tylko zmniejszenie częstotliwości wymiany sprzętu, ale też spora oszczędność dla konsumentów, którzy w przypadku awarii dotychczas najczęściej zmuszeni byli do zakupu nowego sprzętu i wyrzucenia starego, którego nie było gdzie naprawić. Co więcej, naprawa już wykorzystywanego sprzętu znacząco wpłynie na ilość elektrośmieci powstających co roku na całym świecie. Szacunki wskazują, że co roku konsumenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego na całym świecie wytwarzają ponad 50 mln ton elektrośmieci. Możliwość naprawy sprzętu w lokalnym serwisie może tę ilość znacząco zmniejszyć.