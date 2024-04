Motorola edge 50 oficjalnie. Weszła do pokoju razem z drzwiami

Cena to 2999 zł, ale jeżeli kupicie smartfon w dniach od 16 do 30 kwietnia, to możecie liczyć na promocje. Pierwszą z nich jest dobrze znany program Motoroli Trade in. Trade up, w ramach którego oddajecie swój stary smartfon do recyklingu, a Motorola wraz z partnerem akcji wypłacą wam gwarantowane 300 zł powiększone o kwotę gwarantowanej wyceny. W ramach drugiej promocji dostaniecie gratis słuchawki moto buds+ (o których napisałem osobny artykuł) o wartości 599 zł.