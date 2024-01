Nowa Motorola na pierwszych zdjęciach. Czego możemy oczekiwać?

Motorola Razr 40 Ultra należała do najlepszych składanych smartfonów 2023 (tych z klapką). To model, który wygrał możliwościami i ceną, ale producent przygotowuje już następny model. W tym roku nie powinniśmy oczekiwać większych zmian jeśli chodzi o wygląd. Będzie to raczej odświeżenie i tak już bardzo dobrego smartfona.