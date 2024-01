Smartfon Samsunga w cenie kawalerki? Oto wersja od firmy Caviar

Urządzenie ma pod maską wszystko to co podstawowy model, czyli 6,8-calowy ekran Dynamic AMOLED 2x pracujący w rozdzielczości QHD+, częstotliwości odświeżania 1-120 Hz oraz jasności szczytowej 2600 nitów, potężny procesor Snapdragon 8 Gen 3 czy rysik S-Pen na dolnej krawędzi. Jest to tak naprawdę identyczne urządzenie, tyle że pokryte dodatkową warstwą złota.