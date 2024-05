Najtańszy realme kosztuje na premierę zaledwie 699 zł. Biorąc pod uwagę, że drugi w kolejce jest 12 5G za 1299 zł, mamy do czynienia z niemal dwukrotnie tańszym smartfonem. Co kluczowe, nie jest to smartfon dwukrotnie gorszy. Ma bowiem ten sam ekran, ten sam akumulator, ten sam standard szybkiego ładowania, tego samego MediaTeka i tę samą pojemność co niemal dwukrotnie droższy model. Trzeba przyznać, że to całkiem niezły deal.