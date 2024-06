Przypinkotelefon to dopiero początek dziwactw z AI. Te słuchawki są smartfonem

Potworków takich jak Ikko ActiveBuds będzie coraz więcej. Już teraz mamy trend w którym każda aplikacja, platforma, serwis internetowy musi mieć coś z AI, a flagowe smartfony bez natywnych funkcji wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję to wręcz wstyd dla producenta. Uważam, że jest to podejście całkiem niesłuszne, bo jeżeli produkt jest dobry sam w sobie, to brak wbudowanego czatbota czy generatora postow na social media nie umniejszy mu wartości. I w drugą stronę - jeżeli produkt jest kiepski, to załadowanie mu na pokład nawet najwydajniejszego modelu LLM nie sprawi, że etykieta "smart AI" czy jakakolwiek inna od razu załatwi problem i zamiecie pod dywan to co niewygodne. Pokazał to Humane AI Pin, a słuchawki Ikko ActiveBuds wręcz błagają, żeby usunąć z projektu niedorobione funkcje smart.