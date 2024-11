Koniec dyskryminacji Polaków przez Apple’a? Będziemy mieć te same apki i ceny, co reszta Europy

Apple ma dokładnie miesiąc na ustosunkowanie się do zarzutów i zaproponowanie rozwiązań. Na dziś firmie nie grożą żadne kary pod warunkiem współpracy z odpowiednimi organami drogą negocjacji i stopniowego acz relatywnie niezwłocznego dostosowania się do europejskiego prawa. Dopiero odmowa współpracy może skutkować bardziej zdecydowanymi działaniami ze strony europejskich organów administracyjnych. Apple zapewne będzie wydłużał ten proces jak tylko będzie mógł - leży to w interesie firmy. To sugeruje, że na wspomnianą reakcję prawdopodobnie jeszcze poczekamy, zapewne do ostatniego dnia deadline’u.