Internet ciśnie bekę z Maca mini. Apple mówi, dlaczego włącznik jest w absurdalnym miejscu

Ktoś w Apple'u chyba miał wyjątkowo zły dzień, projektując umiejscowienie przycisku power w Macu mini. Znajduje się on na spodzie obudowy, w dodatku z tyłu. Wygląda to trochę tak, jakby projektant chciał specjalnie utrudnić życie użytkownikom. Za każdym razem, gdy chcę włączyć komputer, muszę go podnosić albo wykonywać akrobacje rodem z cyrku, żeby dosięgnąć tego nieszczęsnego przycisku. Serio, kto na to wpadł? Toż to istna tortura dla palców i cierpliwości.