Oto nowe MacBooki Pro M4. Tak prezentują się najpotężniejsze laptopy Apple'a

Jeśli czekaliście na rewolucję, to jej nie dostaniecie. To po prostu odświeżenie tego, co Apple szlifuje od wielu lat - w dalszym ciągu mamy do dyspozycji dwa modele - 14- oraz 16-calowy. Nie zabrakło jednak nowości w postaci bardziej zaawansowanych portów Thunderbolt 5 na pokładzie, a także kilku innych pomniejszych zmian w konstrukcji (i kolorkach!). Oto co się zmieniło.