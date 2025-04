Unia wlepiła Apple’owi potęęężną karę. Policzyłem dokładnie i Tim Cook zapomni o niej za dwa dni XD

Nawet zakładając, iż w tym roku Apple zarabia na sprzęcie i usługach podobne pieniądze, co w poprzednim (a nie jest przecież wykluczone, iż zyski wzrosły), to zasypie dziurę spowodowaną przez karę za nieco ponad… dwa dni. Jeśli z kolei firma chciałaby użyć w tym celu środków zarobionych wyłącznie w Europie, to zajmie to jej niecały tydzień.