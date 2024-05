Na tropie tajnego laboratorium Apple AI

FT ustalił, że wśród personelu Apple’a znajduje się co najmniej 36 wysokiej rangi specjalistów, których Apple przekonał do rzucenia papierami w Google’u. Jako jeden z lepszych przykładów wskazać można Johna Giannandrea, który wstąpił w szeregi Apple’a w 2018 r., od razu trafiając na wysoko postawione stanowisko. Inne przykłady to Samy Bengio (wcześniej jeden z czołowych naukowców Google’a), Ruoming Pang (współodpowiada za SI Google’a do rozpoznawania mowy) i Ian Goodfellow, który… niedawno zdecydował się wrócić do Google’a, kiedy Apple nie pozwolił mu na pracę zdalną.