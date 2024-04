Nowe iPady Pro zaskoczą nie tylko ekranem, ale czymś jeszcze

To wszystko dzięki zupełnie nowemu sercu, czyli autorskim układzie M4. Czip nie trafił jeszcze do żadnego z urządzeń giganta technologicznego z Cupertino. Byłaby to pierwsza taka sytuacja, w której sprzęt inny niż MacBook lub komputer Mac w pierwszej kolejności otrzymuje nową generację czipu Apple M. Wszystko okaże się już w następnym tygodniu.