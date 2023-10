Nie potwierdziły się szyte grubymi nićmi plotki, że Apple pokaże konsolę do gier z układem z linii Apple M, która mogłaby bazować na Apple TV i systemem będącym hybrydą tvOS-a i macOS-a. Chociaż firma z Cupertino zrobiła już wiele, by granie w gry AAA na jej produktach było możliwe, to wciąż długa droga przed nią.