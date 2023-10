Apple bohatersko rozwiązał problem, który sam stworzył. W efekcie jest jeszcze większy bajzel

Apple bohatersko rozwiązuje problem, który sam stworzył. Tak jak pierwszy Apple Pencil parował się i ładował dzięki końcówce Lightning (poprzez wetknięcie jej do gniazda w tablecie), a drugi parował się i ładował bezprzewodowo (przez co nie był zgodny ze starszymi tabletami Apple’a), tak trzeci ma port USB-C. Można go podłączyć kablem do iPadów z portem USB-C.