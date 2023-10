Apple pokaże dziś nowe iPady? Oto, co wiemy

W opozycji do przekazów Kuo i Gurmana stoją informacje pozyskane przez serwis Supercharged, Apple planuje spotkania informacyjne z wybranymi przedstawicielami mediów, które odbędą się jeszcze w tym tygodniu i będą poświęcone iPadom. Rzekoma premiera ma się odbyć we wtorek, 17 października, a nowe urządzenia w ofercie Apple mają obejmować iPada Air z czipem M2 oraz iPada Mini z czipem A16 Bionic. Leaker Majin Bu z kolei twierdzi, że 17 października zostanie zaprezentowany iPad 11. generacji, czyli ten otwierający rodzinę tabletów Apple'a najtańszy model (co nie znaczy, że tani). Miałby on być niezwykle podobny do poprzednika.