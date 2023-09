WhatsApp przypomniał sobie o iPadzie. Jest bliżej niż myślisz

WhatsApp, jedna z najpopularniejszych aplikacji do komunikacji z bliskimi czy znajomymi, miała jedną wadę. Mianowicie, brak oficjalnej wersji na iPada, co stanowiło problem dla wielu użytkowników. Zwłaszcza tych, którzy chcieli mieć dostęp do swoich wiadomości na jednym, dużym urządzeniu i nie chcieli bawić się w dostęp przez przeglądarkę.



Teraz sytuacja się zmienia, ponieważ Meta niespodziewanie udostępniła wersję beta aplikacji WhatsApp na iPada.