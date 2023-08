Oszuści już nie proszą o instalowanie programu. Wykorzystują aplikację, którą masz

Jeśli pamiętacie oszustwa "na policjanta" czy "na prokuratora" pewnie domyślacie się, dlaczego na wieść o tej opcji złodzieje musieli uśmiechnąć się od ucha do ucha, zacierając przy tym ręce. W tych wariantach przestępstwa zachęcali ofiary do pobrania programu umożliwiającego zdalny dostęp. Tłumaczyli, że to niby antywirus albo że to jedyna metoda na ochronę środków. Możemy sobie wyobrazić, że cały proces zajmował trochę czasu – ofiara musiała w końcu wyszukać program, ściągnąć go i kliknąć co trzeba, aby złodzieje mieli dostęp do jej sprzętu. Po drodze mogło się coś wysypać.