Namówił ją na zainstalowanie aplikacji. Tak Polka straciła 120 tys. zł

Skontaktował się z nią bowiem mężczyzna podający się za brokera, czyli pośrednika transakcji na giełdzie. Ta sama osoba na jednym z komunikatorów internetowych wysłała link do „specjalnej aplikacji do obsługi platformy”, który był niczym innym jak programem do zdalnego pulpitu smartfona. Dzięki temu oszuści mogli podejrzeć wszystko, co ma na smartfonie - także dane do logowania do bankowości mobilnej. Dodatkowo przestępcy zażądali wpłaty 1000 zł na wskazane konto.