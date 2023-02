Policja pokazuje, jak przestępcy oszukują Polaków. Nagrania pomagają bronić się przed oszustami

Następnie rzekomy pracownik banku poinformował, że z konta próbowano zlecić przelew w wysokości 400 zł na rachunek mężczyzny poszukiwanego przez policję, a także wziąć pożyczkę. Przedstawiciel uspokaja, że transakcje zostały zamrożone, ale najpierw należy ustalić źródło wycieku. Stąd pytanie, czy zdarzało się niedoszłej ofierze robić zakupy w sieci. Zapewne większość odpowiedziałaby, że: owszem. Oszust sugeruje, że widocznie trafiło się na fałszywą stronę wykradającą dane, więc teraz należy zainstalować antywirusa polecanego przez bank. Przestępca tłumaczy, jak pobrać program i zainstalować go na swoim komputerze. Tak naprawdę jest to jednak narzędzie do zdalnego udostępniania pulpitu, by przestępcy mogli widzieć, jakie dane są wpisywane i w ten sposób je przejąć.