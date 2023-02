Myślał, że pomoże złapać oszustów na gorącym uczynku, a wpłacił im 65 tys. zł

Choć to właśnie seniorzy najczęściej są łatwym celem. Pokazuje to przykład opisywany przez policję z Gorzowa Wielkopolskiego. Oszust zadzwonił do seniorki z Gorzowa Wielkopolskiego i przekonał ją, że jej oszczędności są zagrożone. Udający policjanta złodziej doprowadził do tego, że kobieta wyrzuciła przez okno 30 tys. zł, licząc na to, że nie padnie ofiarą oszusta. Stało się wręcz przeciwnie.