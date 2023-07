Darmowy iPhone kosztuje 200 zł miesięcznie. To oszustwo to dowód, że żyjemy w symulacji

Aby zgarnąć telefon, należy wypełnić ankietę. Po podaniu "niezwykle cennych danych konsumentów" można otrzymać nagrodę. Kiedy przychodzi czas na wypełnienie danych, okazuje się, że smartfon nie jest za darmo, ale za 9 zł. OK, nieładnie tak kłamać, ale mniej niż dycha za nowy, rewelacyjny sprzęt? Kto by miał pretensje.



Następnie przechodzi się do finalizacji transakcji. Gdy ktoś zacznie uważnie sprawdzać, w czym bierze udział, zauważy, że zapisuje się do płatnej usługi. Uczestnictwo w niej sprawia, że co dwa tygodnie z naszego konta zniknie 192 zł. Znowu oszuści mogą się sprytnie wybronić: no dobra, może z tym iPhone'em to trochę żeśmy przesadzili, ale wystarczyło przeczytać regulamin usługi! Doskonale wiedzą, że nikt tego nie robi.