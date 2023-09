Nowa funkcja w WhatsAppie. Możesz kojarzyć ją z Telegrama

Zapowiedź funkcji kanałów nadawczych miała miejsce już ponad trzy miesiące temu. Rozwiązanie to jednak trafiło początkowo do zaledwie kilku krajów na całym świecie. Teraz jednak Meta oficjalnie ogłosiła, że rozszerzyła dostępność kanałów do ponad 150 krajów na całym globie. Niebawem każdy z nas będzie mógł skorzystać z rozwiązania.