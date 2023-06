Nowa funkcja Instagrama wjeżdża do Polski. Czym są kanały nadawcze?

W lutym informowaliśmy o testowaniu przez Instagram nowej funkcji, łudząco podobnej do jednej z głównych funkcji Telegramu: kanałów nadawczych. Ówcześnie testy były ograniczone jedynie do użytkowników w Stanach Zjednoczonych, jednak najwidoczniej były pomyślne na tyle, że Meta zdecydowała się je dodać także do WhatsAppa.



Niemal dokładnie 4 miesiące później, czyli w nocy 15 czerwca Meta ogłosiła na swoim blogu zmiany w dostępności kanałów nadawczych na Instagramie. Jeżeli jeszcze ich nie masz, to w najbliższym czasie nowa funkcja zagości na twoim koncie.