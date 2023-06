Nie będziesz mógł uciec od Stories. Zaraz wyskoczą Ci z lodówki

Dzięki nowej funkcji Stories w Telegramie, użytkownicy będą mieli kontrolę nad tym, kto może zobaczyć ich chwilowe fotki. Mogą oni wybrać, czy mają być one widoczne dla wszystkich, dla ich kontaktów, dla wybranej grupy osób lub dla konkretnej listy bliskich przyjaciół. Czyli dokładnie to samo, co na Instagramie.