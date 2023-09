Poufne dane Polaków latają po komunikatorach. Złodzieje nawet nie muszą się starać

Marek Szymaniak na łamach Spider's Web+ pisał niedawno o tym, że świetne kompetencje cyfrowe młodych to mit. Potwierdzają to rozmówcy w jego reportażu, ale i same badania, z których wynika na przykład, że 56 proc. osób w wieku 18-26 lat ocenia swoje umiejętności cyfrowe na bardzo podstawowe lub wręcz żadne. I chociaż sondaż dotyczył głównie obsługi takich urządzeń jak komputery i telefony stacjonarne czy drukarki (zaś z programów chodziło o te biurowe), to śmiało można założyć, że podobnie jest z wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa. Coś, co wydaje się oczywistym, wcale takim nie jest.