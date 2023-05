Uważaj na tego maila. Tak chcą przejąć twojego Facebooka

Mając dostęp do tych danych mogą wykorzystać nasze konto choćby po to, aby pisać do znajomych z prośbą o pożyczkę. Środki wypłacane są za pomocą kodów Blik. Oprócz tego przestępcy mogą zalogować się do innych serwisów, szczególni jeśli ofiara korzysta z tych samych haseł w wielu miejscach. A jak wiemy to się często zdarza.