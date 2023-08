Apple wreszcie szykuje duże zmiany. Nowy iPad Pro ma mieć wyczekiwane nowości

Z doniesień Gurmana wynika, że Apple szykuje więcej miejsca na gładzik. Za sprawą poprawionego gadżetu praca na nowym iPadzie Pro jeszcze bardziej ma przypominać tę znaną z laptopów. I niby możliwe było to już w 2020, ale przecież wtedy Przemek narzekał na to, że gładzik mógłby być nieco większy, podobnie zresztą jak sama klawiatura. Trochę trzeba było na to poczekać, ale najwidoczniej Apple wreszcie wziął sobie do serca słowa krytyki.