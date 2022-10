- To po prostu działa - już u Apple'a nie działa

Ale to nie wszystko. Są jeszcze akcesoria do iPada. Czy Apple Pencil zadziała z każdym iPadem w ofercie? Czy będę musiał do niego kupić specjalna przejściówkę USB-C do Lightning? Czy klawiatura Magic będzie działać z nowymi bazowymi iPadami? Otóż nie, ale ze starszym iPadem Air już tak. Naprawdę chciałbym poznać kogoś, kto odpowiedziałby poprawnie na wszystkie pytania związane z odpowiednim wyborem iPada i osprzętu do niego.