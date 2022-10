Stage Manager zagracił macOS. Apple'owi nie wyszły zmiany w systemie

Widzę jednak, że Apple odchodzi od swojej wizji na systemy operacyjne. Przez lata macOS, iOS i iPadOS były systemami mało konfigurowalnymi, ale za to niezwykle przemyślanymi. Od kilku generacji to się zmienia. iOS stał się wręcz jarmarkiem. Nie tylko mamy już trzy niezależne sekcje umieszczania widżetów, ale dochodzą też nieprzemyślane rozwiązania ekranu blokady i Always On Display.