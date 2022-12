Logitech dozbroił nowego iPada 10: rysik i trzy klawiatury do wyboru

Główna różnica to brak czujnika do wykrywania siły nacisku, co może rozczarować artystów. Crayon jest jednak od Apple Pencila wyraźnie tańszy, więc jeśli ktoś potrzebuje rysika wyłącznie do np. robienia okazjonalnie odręcznych notatek, to akcesorium marki Logitech może okazać się znacznie lepszym wyborem.