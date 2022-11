Policzyłem, ile kosztuje sprzęt Apple, który już mam. Dzisiaj za to samo trzeba dać kilka tysięcy więcej

W maju 2021 r. kupiłem srebrnego iPada Pro 12,9 (2021) z procesorem M1, modemem LTE i 256 GB wbudowanej pamięci. Wtedy tablet ten kosztował 6799 zł. Dzisiaj ten model jest już trudno dostępny, w jednym sklepie znalazłem go w tej cenie, w której kupiłem, w pozostałych jest za 7499 zł. Niska dostępność jest zapewne związana z tym, że Apple wypuścił następcę dla tego modelu. Niestety różnice między generacjami nie są duże, a cena za analogicznie skonfigurowany model z procesorem M2 wynosi już 8899 zł.



Do tabletu dokupiłem rysik Apple Pencil 2 oraz klawiaturę i etui w jednym, czyli Magic Keyboard do iPada Pro. Wtedy za rysik zapłaciłem 619 zł, dzisiaj jego oficjalna cena wynosi już 749 zł, a w porównywarkach cen najtańsze oferty są w okolicach 699 zł. Klawiatura też podrożała. Kupowałem za 1699 zł, a dzisiaj to same akcesorium kosztuje już 2199 zł.



Podsumowanie: za iPada z rysikiem i klawiaturą dałem 9117 zł, a dzisiaj kosztowałby raczej 10397 zł albo nawet 11847 zł, gdybym zdecydował się na nowy model w ofercie Apple’a.