iPad 10 kontra droższe tablety Apple'a. Różnice, których nie widać na pierwszy rzut oka

iPad 10. generacji jest za to zgodny ze starszym Apple Pencilem 1. generacji i ma złącze USB-C, przez co... rysik podłącza się do niego za pomocą przejściówki (za to można go ładować z iPhone'a!). Jak więc widać, nie mamy tutaj podobnej sytuacji, co w segmencie telefonów i zegarków, gdzie iPhone'y SE i Apple Watche SE mają te same obudowy, co topowe modele sprzed kilku lat.