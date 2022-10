Po co robić MacBooka z iPada? DaVinci Resolve na nowego iPada Pro pokazuje, że to bez sensu

A nawet jeśli zupełnie pominiemy aspekt cenowy, to co daje nam iPad, czego nie miałby MacBook? Dotyk? Możliwość odłączenia akcesoriów i używania sprzętu typowo do rozrywki? Być może ktoś uzna, że koniecznie musi mieć sprzęt do pracy i do rozrywki w jednym i tym samym urządzeniu, ale do mnie to nie trafia.