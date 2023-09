Tablet 10 cali - jaki wybrać? Oto najciekawsze modele

Zacznijmy od najdroższych modeli z logo nadgryzionego jabłka. iPad Air z procesorem M1 i opcją 5G kosztować nas będzie około 5000 zł. Wersję bez 5G można kupić 500 zł taniej. Te iPady w najbardziej wypasionej wersji mogą się pochwalić 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci masowej i ekranem o rozdzielczości 2360 x 1640. Jeśli zmniejszymy swoje oczekiwania co do pamięci masowej, możemy wybrać wersję z 64 GB już za około 3500 zł (wciąż mówimy o wersji M1). Jeśli nadal budżet nam się nie spina, to możemy liczyć co najwyżej na modele z procesorami A14 i A13 Bionic (najniższa cena to około 2000 zł).