Ten mały iMac pominął generację i dostał od razu układ Apple M3. Znamy polskie ceny

To, co się zmieniło, to bebechy. iMac (2023) ma do dyspozycji chip Apple M3, który ma zapewnić dwukrotny wzrost wydajności. Nowa maszyna jest też 2,5-krotnie szybsza od „popularnych 27-calowych komputerów iMac z procesorami Intela” oraz 4-krotnie szybsza od intelowskiego 21,5-calowego modelu.