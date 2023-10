Apple właśnie obniżył ceny iPadów. Tak, dobrze czytacie

Dotychczas na stronie Apple wariant 64 GB WiFi był dostępny za 2899 zł, a nieco bardziej zaawansowana wersja iPad 10. generacji 64 GB z łącznością Cellular kosztowała 3899 zł. Możemy tu zatem mówić o obniżkach na poziomie odpowiednio 600 i 700 zł, które w przypadku tańszych sprzętów są na wagę złota. Co prawda w popularnych sieciach sklepów z elektroniką urządzenie to było dostępne za ok. 2700 zł, ale nowa oficjalna cena Apple w dalszym ciągu robi całkiem sporą różnicę.