iPhone 15 Pro ma problem z ekranami. Niepokojące zdjęcia użytkowników

Wypalony ekran w telefonie - kiedyś obawiali się o to posiadacze niektórych smartfonów z systemem Android. Teraz to fani Apple’a zaczynają się martwić. Nie dość, że premiera linii iPhone’ów 15 nie odbyła się bez problemów, to teraz na horyzoncie pojawiają się kolejne usterki. Jak jeszcze trzeszczący głośnik można przeżyć, tak ekran z permanentnie widocznymi ikonkami już nie do końca.