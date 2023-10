Nadchodzą nowe modele MacBooków. Będzie w czym wybierać

Dziennikarz informuje, że nowe modele laptopów MacBook Pro z ekranami o przekątnych 14 i 16 cali, z układami M3 Pro i M3 Max, przeszły już fazę testów walidacji (DVT), co sugeruje, że te zbliżają się do masowej produkcji. Gurman uważa, że te nowe laptopy prawdopodobnie zostaną zaprezentowane pomiędzy początkiem a wiasoną 2024 roku a. A to byłoby powtórką z rozrywki z tego roku, gdy mocniejsze laptopy z czipem M2 zostały pokazane w styczniu.