Dzięki gadżetowi Apple'a przejechała chłopaka samochodem. Koncern w tarapatach

Drugi przytoczony przypadek to sytuacja mieszkanki Irlandii, Aine O'Neill, która by rozpocząć karierę w Hollywood, przeprowadziła się do Kalifornii. Po przeprowadzce odkryła, że AirTagi są "w niewytłumaczalny sposób wykorzystywane do monitorowania każdego jej ruchu". Według relacji O'Neill zrezygnowała z kariery i przeniosła się z powrotem do Irlandii, czując, że "nie ma możliwości ujawnienia tożsamości swojego prześladowcy ani właściwego oszacowania poziomu zagrożenia, w jakim się znajduje".