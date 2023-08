Najtańszy gadżet Apple'a jest sprzedażowym hitem. Kupować teraz, czy czekać na nową generację?

AirTag to najprostsza forma ochrony naszych przedmiotów. Choć to bardziej narzędzie, które pozwala dowiedzieć się, gdzie aktualnie jest nasza własność. Dla niektórych jest to zbawienie, szczególnie dla tych, którzy ciągle coś gubią. Dla innych to zbędny wydatek, bo wiedzą, że ich klucze są tam, gdzie zostawili. A w Nowym Jorku policja zaczęła je rozdawać, aby ułatwić sobie robotę.



Warto też zwrócić uwagę, że AirTagi są wykorzystywane do śledzenia ludzi w stopniu tak znacznym, że Android musiał wprowadzić dedykowane narzędzia, aby temu zapobiec.