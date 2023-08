Funkcja z iPhone'a 14 trafi na smartfony z Androidem. To dobra wiadomość, bo ratuje życie

Jeśli Snapdragon 8 Gen 2 wspiera funkcję łączności satelitarnej, to pod „specjalną wersją” raczej nie kryje się specjalny wariant mogący zapewnić wsparcie technologii, a najpewniej chodzi o układ Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Ten trafi do smartfonów Samsung Galaxy S24, tyle że w wersji USA, bo w Europie ta seria powinna powrócić do autorskich układów Exynos.