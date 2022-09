iPhone 14 będzie obsługiwał łączność satelitarną? Jeżeli Apple nie zdąży, zrobią to inni

Łączność satelitarna wymaga większego zużycia energii. Co prawda postęp technologiczny poszedł znacząco do przodu, i telefony satelitarne rozmiaru niemałej walizki to już tylko krzywdzący stereotyp - nadal jednak rozmiar anteny i moc ogniwa byłaby wyzwaniem dla inżynierów projektujących smukły telefon komórkowy. Na dodatek łączność satelitarna jest bardzo kosztowna. Wydaje się mało prawdopodobne, by Apple czy którykolwiek producent telefonów z Androidem zdołał wynegocjować jakikolwiek sensowny układ. Nawet mając na uwadze efekt skali, czyli miliony klientów obu firm. Tyle że obie firmy mogą wykorzystać łączność satelitarną do innych celów niż zapewnianie użytkownikom nielimitowanego dostępu do TikToka.