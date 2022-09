O co tu właściwie chodzi? A o to, że tak jak panel z iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Pro faktycznie ma mieć dwie dziurki - podłużną po lewej i okrągłą po prawej - to podczas korzystania z telefonu będzie nam się wydawało, że to jedna duża dziura, o co zadba iOS. Przestrzeń pomiędzy tymi niesymetrycznie umieszczonymi otworami będzie zawsze czarna, a dzięki temu, że w telefonach Apple'a są panele typu OLED ze świetnym odwzorowaniem czerni, powinno to wyglądać całkiem nieźle.