Nadchodzi potężny wzrost ceny iPhone'ów. Nowy aparat ma to wynagrodzić

Ile będzie kosztował iPhone 14 oraz iPhone 14 Pro? Odpowiedź na to pytanie poznamy niebawem. Konferencja pod tytułem Far Out będzie miała miejsce już 7 września 2022 roku. W jej trakcie mamy zobaczyć nie tylko nowe modele telefonów iPhone, ale również zegarków Apple Watch oraz innych produktów z jabłkiem na obudowie.