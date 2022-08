iPhone'y 12 i iPhone'y 13 obsługują oficjalnie ładowarki o mocy 20 W. Tempo ładowania, podobnie jak w przypadku produktów innych firm, zmienia się jednak w czasie w zależności od tego, jak dużo energii znajduje się już w ogniwie. Co do zasady jednak można liczyć na to, że pół godziny ładowania wystarczy na uzupełnienie akumulatora do połowy od iPhone'a 8 w górę (i to niezależnie od pojemności ogniwa). Pełne ładowanie zajmuje zwykle od 1,5 do 2 godzin.