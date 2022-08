Kryzys? Jaki kryzys? Apple szykuje się na rekordową sprzedaż iPhone'a 14

Kryzys? Jaki kryzys? Jakie spowolnienie na rynku? Jaka recesja? Ale że co, że klientów nie będzie stać? Oj tam, oj tam - na pewno będzie. Że ceny wyższe? To nie szkodzi, dla chcącego nic trudnego, klient zmieni pracę, weźmie kredyt, ale iPhone’a na pewno kupi. A że nowy iPhone taki sam jak stary iPhone? To nic, przecież wystarczy numerek zmienić i ustawią się kolejki.