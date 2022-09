Sony Xperia 5 to seria smartfonów, która naprawdę wyróżnia się na rynku. Od czterech generacji Japończycy próbują zrobić na nowo kompaktowy telefon z Androidem, który miałby czerpać z topowych modeli tak dużo, jak to tylko możliwe. Dotychczas wszystkie te starania rozbijały się o czas pracy, który wypadał dalece poniżej oczekiwań. Każda kolejna generacja Xperii 5 miała większy akumulator (przeszliśmy od 3140 do 4500 mAh), ale to nadal nie było to.