Za tydzień zobaczymy Apple Watcha Pro. Co powinien mieć, żeby faktycznie być pro?

Co ciekawe, jeśli tylko doniesienia się potwierdzą, nowy zegarek Apple'a dla sportowców będzie można rozpoznać na pierwszy rzut oka nie tylko za sprawą jego gabarytów. Nowe urządzenie ma zostać wyposażone w płaski wyświetlacz, zapewne w połączeniu z ostro zakończonymi krawędziami, co upodobniłoby go do telefonów i tabletów Apple'a sprzedawanych od kilku lat.