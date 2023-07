Google powie, czy ktoś cię śledzi. Nowa funkcja

Co możecie zrobić w odpowiedzi na to, gdy ktoś was śledzi - i gdy już wiecie o tym? Dobre pytanie. Otrzymując powiadomienie, możecie zwiększyć ochronę prywatności. Przy zbliżeniu urządzenia do tyłu telefonu, niektóre trackery Bluetooth mogą ujawnić dodatkowe informacje, takie jak numer seryjny lub ostatnie cztery cyfry numeru telefonu właściciela. Jak podaje Google, dzięki temu możecie wyłączyć śledzik Bluetooth i zapobiec dalszym aktualizacjom lokalizacji przez właściciela.