Na YouTube też czyhają oszuści. Nie klikaj w każdy link z poradnika

YouTube jest wielką platformą, na której są dostępne miliony poradników, także tych nie do końca uczciwych. Opisany przypadek to tylko czubek góry lodowej, ponieważ od lat wciąż publikowane są poradniki jak pobrać program XYZ za darmo. Jak widać w tym przypadku chęć zaoszczędzenia kilkudziesięciu złotych może prowadzić do katastrofalnych skutków.